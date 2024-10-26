Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed: Обзор необычного экшена

За последние годы вышло несколько игр о Черепашках-ниндзя, и теперь наступило время ещё для одной. Она получила подзаголовок Mutants Unleashed и продолжила сюжет прошлогоднего анимационного фильма Mutant Mayhem (в русской версии — «Погром мутантов»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)