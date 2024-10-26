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Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed: Обзор необычного экшена

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed: Обзор необычного экшена

За последние годы вышло несколько игр о Черепашках-ниндзя, и теперь наступило время ещё для одной. Она получила подзаголовок Mutants Unleashed и продолжила сюжет прошлогоднего анимационного фильма Mutant Mayhem (в русской версии — «Погром мутантов»).

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