Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed: Обзор необычного экшена

За последние годы вышло несколько игр о Черепашках-ниндзя, и теперь наступило время ещё для одной. Она получила подзаголовок Mutants Unleashed и продолжила сюжет прошлогоднего анимационного фильма Mutant Mayhem (в русской версии — «Погром мутантов»).