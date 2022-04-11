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"Идёт на танк и поёт": На позициях ВСУ "мешками" находят "боевые наркотики"

"Идёт на танк и поёт": На позициях ВСУ "мешками" находят "боевые наркотики"

Бойцы ЛНР нашли большое количество "боевых наркотиков" на занятых украинских позициях. Как отметил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник, "есть данные, что тут чуть ли не мешками находят, так называемые, "боевые наркотики".

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