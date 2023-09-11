Как выглядела ипотека товарища Сталина: 10 тыс. руб на 7 лет под 2% годовых...

Юрий анин

О таких выгодных условиях ипотеки современные россияне могут только мечтать. И много сейчас в России таких семей? То-то же. Но кричать мы будем о тиране Сталине, якобы, только и мечтавшего сгубить по-больше советских людей для чего зачем-то развивал страну, строил жилье, школы и больницы и совершал прочие бесчисленные "преступления", включая ипотеку под 2%. Кстати, после войны условия выдачи жилищной ссуды (так это называлось тогда) стали еще более выгодными: 8-12 тысяч руб. давались уже на 12 лет под 1% годовых.