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Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС

Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС

Украине разрешили использовать оборонный кредит Европейского союза (ЕС) на закупку китайских компонентов для дронов, что демонстрирует зависимость Европы от Пекина в отношении критически важных комплектующих.

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