Показали немного тела: как прошла Неделя моды в Париже

На завершившейся Неделе моды в Париже было много знаменитостей. Пока в первых рядах показов блистали Мария Шарапова и Кейт Бланшетт, модели на подиумах демонстрировали прозрачные платья, оборки и рюши, а также тисненую кожу.
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