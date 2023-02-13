Военное обозрение

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила отказ от передачи танков Leopard 2 Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила отказ от передачи танков Leopard 2 Украине

Финляндия не будет передавать Украине танки Leopard, по крайней мере, в ближайшее время, но обещает поддерживать Киев в его борьбе с Россией, предоставляя другие вооружения.

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