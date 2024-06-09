20+ человек, у которых на садовом участке такое растет, что даже бывалые дачники тяпки из рук выронят

Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией.