20+ человек, у которых на садовом участке такое растет, что даже бывалые дачники тяпки из рук выронят

Лето — время, когда любители огорода могут на все сто процентов отдаться своему хобби. Трудно описать словами восторг садоводов и огородников, которые пожинают плоды своих усилий: роскошные цветы, гигантские луковицы, а порой даже лимоны с забавной мутацией.
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