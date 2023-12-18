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Подписчики отправили в сектор Газа прилетевшую в Израиль Лайму Вайкуле

Подписчики отправили в сектор Газа прилетевшую в Израиль Лайму Вайкуле

После серии русофобских заявлений Лайма Вайкуле стала нежеланной гостей в России. Недавняя публикация певицы в социальных сетях, в которой она выразила радость от восхитительного заката в Израиле, вызвала новую волну гнева у российских пользователей.

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