Встреча с жителями приграничья и курскими чиновниками пройдет без СМИ

Несмотря на то, что собравшимся вчера на Красной площади курянам замминистра внутренней и молодежной политики области Анатолий Дроган пообещал провести встречу в присутствии прессы, сегодня в региональном правительстве журналистам заявили, что их на мероприятии не ждут.