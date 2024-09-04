СЦКК: несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ

Несколько мирных жителей Горловки пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.
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