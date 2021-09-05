Шойгу поддержал строительство альтернативы Новому шелковому пути

РЕН ТВ НовостиПолитикаШойгу поддержал строительство альтернативы Новому шелковому пути ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал идею строительства "Кедрового тракта".Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАфлатун КасумовВ Китае много пустых домов в безлюдных городах - а чем мы хуже, тем более, что у нас особый, нечеловеческий путь!ИвановнаУ нас весь Север пустАфлатун КасумовКак раз, то что надо - там и надо строить не только дома, но и детсады, школы, больницы... А потом хвастать по телевизору...Комментировать
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