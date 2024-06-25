Петр Толстой вновь выдал базу. За легализацию мигрантов поплатятся имуществом

Сегодня 15K прочитали Когда говорят о том, что миграционная проблема заключается совсем не в мигрантах, а в тех, кто их завозит в Россию, трудно не согласиться.
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