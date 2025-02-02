NBC: Минобразования США отправило в отпуск прошедших курсы инклюзивности

Global Look Press/news.ru /Petrov Sergey Сотрудники министерства образования Соединенных Штатов, посещавшие курсы по разнообразию и инклюзивности, были отправлены в оплачиваемый отпуск, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
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