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NBC: Минобразования США отправило в отпуск прошедших курсы инклюзивности

NBC: Минобразования США отправило в отпуск прошедших курсы инклюзивности

Global Look Press/news.ru /Petrov Sergey Сотрудники министерства образования Соединенных Штатов, посещавшие курсы по разнообразию и инклюзивности, были отправлены в оплачиваемый отпуск, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

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