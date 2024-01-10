Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложила русским поработать лопатами

В условиях снегопадов в стране остро не хватает дворниковНа фоне сильных снегопадов и острого дефицита дворников зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложила русским взять в руки лопаты.
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