«Это мясорубка без выхода»: Госдеп США шокирован бесперспективностью военных действий на Украине

Париж стал центром тайных переговоров? Раскрыты детали срочных консультаций США и ЕС Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила о бесперспективности военного решения конфликта на Украине.
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