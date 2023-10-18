Спикеру Кургана пришлось объясняться перед депутатами из-за транспортной реформы

Председателю гордумы Кургана Игорю Прозорову пришлось объяснять депутатам, почему стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась при том, что мэрии выделили дополнительные деньги на приобретение больших автобусов.
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