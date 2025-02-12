Собянинские бюджетные кущи: Евтушенков прокатил бюджет?

Несмотря на долги, с АО «Ситроникс» подписан новый контракт на 1,8 млрд рублей. Почти 43 млрд рублей вкачала команда Собянина в юрлицо Евтушенкова через госконтракты, при этом сама фирма-исполнитель имеет 77 млн рублей налоговых долгов, участвует в громком концессионном скандале в Ингушетии и сливает миллиарды в связанные компании, в том числе офшорные.