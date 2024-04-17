Оформить отпуск между майскими праздниками планируют 13 процентов работающих россиян

А 57 процентов заявили, что не собираются брать выходные в это время Аналитики провели исследование и выяснили, что отпуск в период между майскими праздничными днями планируют оформить 13% работающих россиян.
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