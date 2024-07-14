В Краснодарском крае тушат большой природный пожар

Пожарные ликвидируют возгорание травы и лесного массива на площади 3 га в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, есть угроза распространения, с базы отдыха эвакуированы более 200 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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