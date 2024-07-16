В Петербурге построят новый тоннель для терминала ВСМ

Также в рамках реализации проекта Миргородскую улицу пробьют до Чернорецкого переулка. В Северной столице в рамках проекта по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва появится новый тоннель.
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