Брянская область: по-прежнему высокая интенсивность ударов армии киевского режима по мирным сёлам. Опасности подвергаются населенные пункты Зерново и Суземка, Старые Юрковичи, Хоромное и Уборки, Демьянка, Азаровка и Стратива, село Подывотье.
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