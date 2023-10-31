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Внедорожник Nissan Patrol нового поколения превзойдет последний Land Cruiser 300: раскрыты характеристики новинки

Внедорожник Nissan Patrol нового поколения превзойдет последний Land Cruiser 300: раскрыты характеристики новинки

Автолюбители с нетерпением ждут появления Nissan Patrol нового поколения. Этот внедорожник, известный на некоторых рынках как Armada, обещает стать существенно лучше предшественника и даже превзойти конкурентов.

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