Энтони Шеффер, полковник США в отставке, заявил о снижении значимости Владимира Зеленского. Он считает, что радикальные группы на Украине уже извлекли выгоду от главы государства, оставив его без возможности для мирного решения конфликта.
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