Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет»

«Байдены - они приходят и уходят. А Куба есть и будет»

 Володин и делегация ГД в Гаване провели двустороннюю встречу со спикером нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и осудили политику США в отношении этой страны - ее экономическую блокаду и включение в список госдепа стран-спонсоров терроризма.

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