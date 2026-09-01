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«Удивительный лузер и безответственный болтун»: почему политики бегут из команды Трампа

«Удивительный лузер и безответственный болтун»: почему политики бегут из команды Трампа

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл уходит в отставку на фоне конфликта с Питером Хегсетом. Это уже не первая кадровая потеря в команде Дональда Трампа – ранее свой пост покинула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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