«Удивительный лузер и безответственный болтун»: почему политики бегут из команды Трампа

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл уходит в отставку на фоне конфликта с Питером Хегсетом. Это уже не первая кадровая потеря в команде Дональда Трампа – ранее свой пост покинула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.