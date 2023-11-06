В электромобилях Ferrari будут использоваться ступичные электродвигатели

Новые документы указывают на то, какой путь выберет Ferrari для своих будущих электромобилей. CarBuzz обнаружил новую патентную заявку в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO), и она показывает, что Ferrari рассматривает возможность использования ступичных двигателей в колесах, когда она наконец выпустит свой первый электромобиль.