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АвтоДром

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В электромобилях Ferrari будут использоваться ступичные электродвигатели

В электромобилях Ferrari будут использоваться ступичные электродвигатели

Новые документы указывают на то, какой путь выберет Ferrari для своих будущих электромобилей. CarBuzz обнаружил новую патентную заявку в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO), и она показывает, что Ferrari рассматривает возможность использования ступичных двигателей в колесах, когда она наконец выпустит свой первый электромобиль.

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