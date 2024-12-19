Кадры с места прорыва трубы с кипятком у дома 20 по улице Турку. Коммунальная авария произошла утром 19 декабря.
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Кадры с места прорыва трубы с кипятком у дома 20 по улице Турку. Коммунальная авария произошла утром 19 декабря.