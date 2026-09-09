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Газета.ру

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Герпетолог Черлин: при встрече с гадюкой не стоит пытаться поймать ее

Герпетолог Черлин: при встрече с гадюкой не стоит пытаться поймать ее

При встрече с гадюкой в лесу важно не пытаться ее поймать или навредить ей. Об этом «Москве 24» рассказал герпетолог и серпентолог Владимир Черлин.

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