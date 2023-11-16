Ученые: к 2050 году многие люди начнут умирать из-за экстремальной жары

МОСКВА, 16 ноября, ФедералПресс. Международная группа экспертов спрогнозировала усиление тепловых волн и рост количества случаев гибели людей из-за сильной жары, которая наступит в результате изменения климата.
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