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«Я не могу без тебя жить»: Костомаров посвятил Домниной признание, от которого мурашки по коже

«Я не могу без тебя жить»: Костомаров посвятил Домниной признание, от которого мурашки по коже

Костомаров признался в любви Домниной строкой «Я не могу без тебя жить» Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал романтичный снимок с супругой Оксаной Домниной, сопроводив его признанием в чувствах.

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