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Уже третий день вся западная пресса воет о замученном в путинских застенках Наваленном

Уже третий день вся западная пресса воет о замученном в путинских застенках Наваленном

Его безутешная вдова, которая два года даже про него не вспоминала: не ездила на свидания, не писала писем, а вела разгульную и веселую жизнь, встречаясь с другими мужчинами, вдруг вышла в эфир с намазанными резаным луком глазами и стала всем рассказывать, что Путин забрал у нее мужа и отца у ее детей.

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Комментарии
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Галина 123
Господи, откуда же вылазят такие гадюки...
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