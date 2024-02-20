Уже третий день вся западная пресса воет о замученном в путинских застенках Наваленном

Его безутешная вдова, которая два года даже про него не вспоминала: не ездила на свидания, не писала писем, а вела разгульную и веселую жизнь, встречаясь с другими мужчинами, вдруг вышла в эфир с намазанными резаным луком глазами и стала всем рассказывать, что Путин забрал у нее мужа и отца у ее детей.