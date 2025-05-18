Amazon похвалилась сотнями тысяч пользователей Alexa+, но их никто не видел...

Amazon похвалилась сотнями тысяч пользователей Alexa+, но их никто не виделAmazon утверждает, что сотни тысяч пользователей уже получили доступ к обновлённому голосовому помощнику Alexa+, но независимые журналисты не смогли найти ни одного подтверждённого пользователя.