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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Amazon похвалилась сотнями тысяч пользователей Alexa+, но их никто не видел...

Amazon похвалилась сотнями тысяч пользователей Alexa+, но их никто не виделAmazon утверждает, что сотни тысяч пользователей уже получили доступ к обновлённому голосовому помощнику Alexa+, но независимые журналисты не смогли найти ни одного подтверждённого пользователя.

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