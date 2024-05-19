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Военные Демократической Республики Конго заявили о предотвращении госпереворота

Военные Демократической Республики Конго заявили о предотвращении госпереворота

Армия Демократической Республики Конго (ДРК) предотвратила попытку государственного переворота. Об этом заявил официальный представитель ВС ДРК бригадный генерал Сильвэн Экенге, его слова передаёт L'actualité.

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