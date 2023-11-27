Синоптики заявили о сильнейшем за 16 лет шторме в Крыму

Штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет, сообщила 27 ноября замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.
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