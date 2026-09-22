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NewsOne

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"У этой армии есть боевой опыт": президент Латвии признал силу ВС РФ

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что армия России стала сильнее с 2022 года. Его слова 22 сентября цитирует издание The Wall Street Journal.

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