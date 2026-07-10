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Руда пошла: запущен первый этап Черногорского горно-обогатительного комбината

Руда пошла: запущен первый этап Черногорского горно-обогатительного комбината

В Норильске при участии правительственной делегации дан старт первому этапу рудоподготовки Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОКа) — по технологической линии пошла первая руда, сообщает ТАСС.

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