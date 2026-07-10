Руда пошла: запущен первый этап Черногорского горно-обогатительного комбината

В Норильске при участии правительственной делегации дан старт первому этапу рудоподготовки Черногорского горно-обогатительного комбината (ГОКа) — по технологической линии пошла первая руда, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии