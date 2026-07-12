Проезда нет: два участка трассы Екатеринбург – Тюмень перекрыты полностью

На трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыты для поезда уже два участка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с ухудшением гидрологической обстановки и повреждением дорожного полотна на 196 и 210 километре федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» введено полное перекрытие движения для транспортных средств в обоих направлениях.