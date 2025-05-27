Врач Ваганова перечислила негативные последствия курения для репродуктивного здоровья

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Нижегородской области Светлана Ваганова в беседе с сайтом «Время Н» предупредила о негативных последствиях курения для репродуктивной системы.
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