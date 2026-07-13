В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия

«Наша с вами задача – город беречь, сохранять и работать так, чтоб Иваново становилось краше. Не запрещать, а вместе с инвесторами, инициаторами проектов прорабатывать наиболее благовидные решения, работать эффективно, слаженно и неформально ради улучшения облика нашего любимого областного центра», – заявил губернатор Станислав Воскресенский, приветствуя участников первого заседания архитектурно-градостроительной комиссии города Иваново 13 июля.