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Офицер ВС РФ: в уничтоженной в Курской области колонне ВСУ были новобранцы

Офицер ВС РФ: в уничтоженной в Курской области колонне ВСУ были новобранцы

Среди украинских военнослужащих, ликвидированных при уничтожении в Курской области бронеколонны ВСУ были новобранцы, завершившие в июне месячную подготовку, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения морской пехоты ВС РФ с позывным Ветер.

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