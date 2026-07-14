Донецк. Услышала разговор на улице, а сейчас ещё и прочитала - ряд посредников, доставлявших товары с Озона, прекращают доставки в Донецк((( Для нас это,конечно, плохие новости.
Донецк.
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Донецк. Услышала разговор на улице, а сейчас ещё и прочитала - ряд посредников, доставлявших товары с Озона, прекращают доставки в Донецк((( Для нас это,конечно, плохие новости.
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