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Моди подарил Путину картину в особом стиле: Что на ней изображено?

Моди подарил Путину картину в особом стиле: Что на ней изображено?

Премьер Индии подарил русскому президенту особую картину. Стало известно, что это за стиль, "сохраи", в котором она выполнена.

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