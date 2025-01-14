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Вести Севастополь

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В Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута

Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе.Михаил Развожаев сообщил, что за 13 января вывезли для утилизации 4,36 тонны загрязнённого мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, из Голубой бухты и с Солдатского пляжа.

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