В Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута

Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе.Михаил Развожаев сообщил, что за 13 января вывезли для утилизации 4,36 тонны загрязнённого мазутом грунта с пляжей на Северной стороне, из Голубой бухты и с Солдатского пляжа.