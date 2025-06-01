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Царьград

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Справедливая пенсионная система: Константин Малофеев предложил освободить родителей от выплат в Соцфонд

Справедливая пенсионная система: Константин Малофеев предложил освободить родителей от выплат в Соцфонд

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев заявил, что пенсионной системе страны нужны кардинальные изменения.

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