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Экс-врач «Спартака» и ЦСКА о допинг-пробе Валиевой: «Препарат могли подсунуть. Ни тренеры, ни тем более врачи не могли такое давать»

Бывший врач «Спартака» и ЦСКА Владимир Зоткин высказался о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

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