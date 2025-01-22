Зачем тратить деньги на пистолет для герметика, если можно воспользоваться американской хитростью

Сломался у меня специальный пистолет для силиконового герметика, ну, как обычно, в неподходящий момент.
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