Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 216 подписчиков

Зачем тратить деньги на пистолет для герметика, если можно воспользоваться американской хитростью

Зачем тратить деньги на пистолет для герметика, если можно воспользоваться американской хитростью

Сломался у меня специальный пистолет для силиконового герметика, ну, как обычно, в неподходящий момент.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Зашёл подобный коммент написать но меня опередили.
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7 час.
Александр Силяков
после бани 40 км - тяжело
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5 час.
С
Сергей
Можно, случайно, большую струбцину найти и кусок ДСП круглый под размер туба.
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4 час.

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