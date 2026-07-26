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Пятый канал

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«Тихушники»: Олеся Иванченко объяснилась за секретную свадьбу

«Тихушники»: Олеся Иванченко объяснилась за секретную свадьбу

Астролог, ведущая и актриса Олеся Иванченко впервые рассказала, почему не стала заранее сообщать о своей свадьбе с юмористом Максимом Зайцем — они с избранником намеренно решили сохранить этот день только для себя и близких.

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