Новым школам в Актау предоставят спецтехнику для уборки и вывоза мусора

В рамках экологической акции «Таза Қазақстан» аким города Актау Абилкаир Байпаков провел встречу с руководителями городских школ, обсудив вопросы обеспечения чистоты, сообщает пресс-служба акимата города.
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