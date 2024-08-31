Сакс: это не война между Украиной и Россией, а конфликт между США и РФ

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону заявил, что Украина проигрывает войну на поле боя, однако западные лидеры не только отказываются это признавать, но и не хотят брать на себя ответственность за то, чтобы положить этому конец.
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