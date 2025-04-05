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Царьград

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Ураганный ветер в Красноярске: павильон обрушился, пострадал мужчина

Ураганный ветер в Красноярске: павильон обрушился, пострадал мужчина

В Красноярске ураганный ветер с порывами до 30 м/с обрушил павильон в Железнодорожном районе, при этом под его обломками оказался мужчина.

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